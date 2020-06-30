Afyonkarahisarlı lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, finalde ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Afyonkarahisarlı lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, finalde ilk sırada yer aldı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, sokağa çıkamadıkları dönemde tasarladıkları üç bacaklı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TÜBİTAK'ın düzenlediği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) finallerinde 99 puanla birinci sırada yer aldı.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, sokağa çıkamadıkları dönemde tasarladıkları üç bacaklı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile TÜBİTAK'ın düzenlediği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) finallerinde 99 puanla birinci sırada yer aldı.

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası İHA Tasarım Yarışmasına Türkiye genelinde yüzlerce başvuru yapıldığını ve ilk elemede 261 projenin değerlendirmeye alındığını söyledi.

Bu projeler arasında yapılan final etabında 125 tasarımın belirlendiğini dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Finale kalacak projelerin değerlendirilmesinde merkezimizden Savaş Özbey danışmanlığında Gökçe Koca takım kaptanlığındaki takımın tasarımı 291 proje arasında 99 puan alarak Türkiye birincisi olarak finalle gidiyor. Yine aynı yarışmada 95 puanla Türkiye 14. olan Murat Malkondu danışmanlığında Mehmet Ali Özdemir takım kaptanlığındaki takımın tasarımı da finalleri giden bir diğer tasarım oldu. Pandemi sürecine rağmen evlerinde online olarak yaptıkları görüşmeler ve çalışmaların ardından yarışmaya katılarak, bir çok güçlü liseler arasında kendilerini zirveye taşıdılar. Eylül ayında gerçekleştirilecek finallerde iyi bir derece alacağımızdan umutluyuz."

Takım kaptanı Gökçe Koca da zor bir süreçte yarışmaya hazırlandıklarını belirterek, "Salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamamız vardı. Arkadaşlarımızla video konferans üzerinden görüşmeler yaptık. Bu tasarım üç bacaklı bir İHA. Genelde İHA'lar 4 bacaklı oluyor. Biz üç bacaklı tasarlayarak batarya ömrünü de uzatmayı hedefledik. Finallerde de en iyi dereceyi alacağımız umuyoruz." diye konuştu.

Yarışmanın finali ise 16-20 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak.

İnsansız Hava Aracı, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisarlı lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, finalde ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Son Dakika

21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:16 Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 17:48 Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 10:16 Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var 09:56 Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
20:18
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
19:29
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
19:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 21:22:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisarlı lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, finalde ilk sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]