Afyonkarahisarlı minik öğrencilerden Atatürk Evi'ne ziyaret

Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu 4 C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Yeter Işıklı önderliğinde Atatürk Evi'ni ziyaret etti.



Selçuklu İlkokulu 4 C sınıfı öğrencileri Alan Klavuzu Yazar Habip Akalın mihmandarlığında Büyük Taarruzun başladığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Atatürk evinde bulunan tarihi değerleri inceleyen minik öğrenciler, Akalın tarafından bilgilendirildi. Tarihi önem taşıyan bilgiler ile ilgili sorular soran öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Atatürk Evi ziyareti öğrencilerin günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. Ayrıca minik öğrenciler hatıra fotoğrafı çekimi esnasında asker selamı verdi. - AFYONKARAHİSAR