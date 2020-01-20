Afyonkarahisarlı rahvan at yetiştiricileri yemekte buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı rahvan at yetiştiricileri yemekte buluştu - Son Dakika

Afyonkarahisarlı rahvan at yetiştiricileri yemekte buluştu

6 saat önce

Rahvan At yetiştiricileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Afyonkarahisarlı rahvan at yetiştiricileri yemekte buluştu, System.String[]

Rahvan At yetiştiricileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.


İzmir'de düzenlenen Türkiye Rahvan At Şampiyonası'nda Sandıklılı at yetiştiricilerinden Yunus Aslan, 'Cemgül Abraj' adlı atıyla Türkiye ikinciliği elde etti.

Aslan, elde edilen başarı için ilçedeki bir otelde Afyonkarahisarlı rahvan at yetiştiricileriyle akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral ile Afyonkarahisar ve Sandıklılı rahvan at yetiştiricileri katıldı.


Küçükmeral, yemekte yaptığı konuşmada, imkanlar sağlandığında 2021 yılındaki rahvan at yarışlarının Sandıklı ilçesinde yapılabileceğini belirtti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Küçükmeral'den mesajı aldığını kaydederek, yarışların ilçede yapılması için çalışmalar yapacaklarını aktardı.

Konuklara plaket ve hediyelerin takdim edildiği yemek çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Sandıklı, Türkiye, İzmir, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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