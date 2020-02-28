Afyonkarahisarlı şehidin ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Afyonkarahisarlı şehidin ailesine acı haber verildi
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Suriye'deki hava saldırısı sonrası şehit olan 33 kahraman asker arasında bulunan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
Suriye'deki hava saldırısı sonrası şehit olan 33 kahraman asker arasında bulunan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber verildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki ailesine acı haber verildi.
Şehit Şahin'in babası Mehmet Şahin'in Dinar Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Eşinin Ankara'da bakanlıkta çalıştığı belirtilen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in 2 çocuk babası olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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