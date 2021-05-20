Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü 19 Mayıs için uçtu - Son Dakika

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü 19 Mayıs için uçtu

20.05.2021 10:55
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü 19 Mayıs için uçtu, System.String[]

Afyonkarahisarlı genç yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz üstünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla uçuş gerçekleştirdi.

Afyonkarahisarlı genç yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz üstünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla uçuş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yamaç paraşütü yapan Ceylan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştirdi.

Ceylan, dün ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için uçuş yaptı.

Ceylan, 1960 metrelik yükseklikten havalandıktan sonra, uçuş sırasında açıklamada yaparak, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. İşgal altındaki Anadolu'da eşsiz bir kurtuluş destanı başlattı. Bir millet küllerinden yeniden doğdu. O tarihi gün de ulu önderimizin vatanı emanet ettiği gençlerin bayramı oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ceylan, Türk bayrakları da açarak yaptığı ve yaklaşık 35 dakika süren uçuşu aksiyon kamerası ile de kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk, Fethiye, Muğla, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü 19 Mayıs için uçtu - Son Dakika


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