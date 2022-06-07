Hayati tehlikesi olması sebebiyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınarak uyutulan ve ameliyatlar geçiren asker Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaralı asker Şahin'in bu sabah itibariyle uyandırıldığını ve sağlık durumunun giderek iyiye gittiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ramazan Şahin, Karahisar, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisarlı yaralı askerden sevindiren haber - Son Dakika

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