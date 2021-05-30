AFYONKARAHİSR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.
Kentin en işlek noktaları Zafer Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı, Basın Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerine devam ederken, araç trafiğinin de azaldığı görüldü.
Polis ekipleri de, uygulama noktalarında araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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