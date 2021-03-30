Afyonkarasihar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi Belediye Başkanlığı seçimleri yapılacak - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla Belediye statüsünü tekrar kazanan Afyonkarahisar'a bağlı Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için ara seçim yapılacak. YSK tarafından alınan kararda, seçiminin 6 Haziran 2021'de yapılacağı belirtildi.

5 yıl önce, nüfusu 2 binden az olduğu için statüsü belediyelikten köye dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi, Danıştay kararıyla yeniden belediyeye dönüştü. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan kararla Güney Beldesi, tüzel kişilik kazanarak Belediye Seçimlerine katılma hakkı kazandı. Güney Beldesin'de seçim yapılıncaya kadar Belediye Başkanlığı görevi Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer'e verildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için ara seçim yapılmasına yönünde aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararda, seçiminin 6 Haziran 2021'de yapılacağı belirtildi. YSK, Siyasi Partiler Kanunu'na uyan partilerin, yapılacak seçime girebileceğini aktardı. YSK'nın yayımladığı kararda; Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Kominist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere girebileceği belirtildi.

Haber: ANKARA,