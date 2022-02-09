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Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz! - Son Dakika

Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz!

09.02.2022 08:04
Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz!

Afyonkarahisar'da bir fırıncı esnafı gelen zamlardan "utandığını" anlatan bir yazı hazırlayarak dükkanına astı. O fotoğrafı paylaşan Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş, bu fotoğrafları paylaşarak, "asıl utanması gerekenler esnafımıza ve milletimize bu durumu yaşatanlardır" dedi.

Artan girdi maliyetleri ve un fiyatlarına gelen zamların ardından ülkenin birçok kentinde ekmeğe zam yapılmıştı. Afyonkarahisar'da da bir fırıncı esnafı ekmeğe yapılan zammı dükkanına astığı ilginç bir notla duyurdu.

"UTANIYORUZ AMA..."

Yerel Afyon Postası gazetesinde yer alan habere göre esnaf yaptıkları zamdan dolayı müşterilerden özür dileyerek, "Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fırıncı esnafının yazıyı astığı yerin hemen arkasında yer alan ekmek dolabının üzerinde ise 280 gram taş ekmeğinin 3 TL, 250 gram ekmeğin ise 2.50 TL olduğu görüldü.

"ASIL UTANMASI GEREKEN"

Fırıncı esnafının dükkanının içerisine astığı notu sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş şu ifadelere yerdi:

Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz!

"Bu durumu Afyonkarahisar esnafımız da hemşerilerimiz de hak etmiyor! Ancak asıl utanması gerekenler esnafımıza ve milletimize bu durumu yaşatanlardır! Bugün Afyonkarahisar'da girdiğimiz her bakkalda, berberde, sanayi dükkanında, fırında, tuhafiyecide, manavda esnafımızın konuştuğu konu maalesef zamlar, vergiler ve ekonomik sıkıntılar.

* Vatandaşımız artık sunî gündemlerden bunaldı ve bir çözüm bekliyor. Lafla peynir gemisinin yürümediği ortadadır.Üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsenmediği müddetçe Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de ne geçim sıkıntısı ortadan kaldırabilir, ne zamlara dur denebilir ne de işsizlik problemi çözülebilir.

YORUMLAR (1)
  • Ferht Srin: Bende utanıyorum terleyerek kazandıgım dis tırnak yoruldugum mecazi anlam degil gercek anlam herkes zam yaparken sure arttırıp uzerine @ kadar indirim yaptıgım halde iş yok ve gayet anlıyorum herkesi... Donduk... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz! - Son Dakika


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