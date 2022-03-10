Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü

10.03.2022 22:46

Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründüAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısının yapılan kar yağışı sabah saatlerinde başlarken kent yeniden beyaza büründü.

Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısının yapılan kar yağışı sabah saatlerinde başlarken kent yeniden beyaza büründü.

Kentte, hafta başında meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı bugün sabah saatlerinde başladı. Mart ayının oldukça soğuk geçtiği Afyonkarahisar'da vatandaşlar karlı bir güne uyandı. Yağışın 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesi tahmin edilirken, sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında seyredeceği ve hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor. Yağışın hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiği kentte 13 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığının eksi 14 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü
Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü
Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü

YORUMLAR
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Meteoroloji, Karahisar, Mart, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü - Son Dakika


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