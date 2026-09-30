Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı - Son Dakika
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Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı

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Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer alan "Afyon Keyf-i Sucuk" markasına ait ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu markanın Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler’in oğlu Efe Selahattin Mühsürler’e ait olduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesine Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk markası da girdi. Yapılan laboratuvar analizlerinde, markanın sucuklarında mevzuata aykırı şekilde "mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanıldığı tespit edildi.

MARKANIN SAHİBİ TANIDIK ÇIKTI 

Üründeki tağşiş tespiti kadar markanın sahiplik bilgisi de dikkat çekti. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre "Afyon Keyf-i Sucuk" markasının Efe Selahattin Mühsürler adına tescilli olduğu belirlendi. 

Efe Selahattin Mühsürler’in ise Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler’in oğlu olduğu ortaya çıktı.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE YER ALDI

Bakanlık, tespiti yapılan ürünü kamuoyuna ilan edilen hileli gıdalar listesine dahil ederken, sektör temsilcisinin ailesine ait markada tağşiş çıkması kamuoyunda tepki topladı

Tarım ve Orman BakanlığıSelahattin MühsürlerGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı - Son Dakika
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