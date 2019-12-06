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Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı...
6 saat önce
Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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