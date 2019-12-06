Son Dakika Haberleri: Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı...
Son Dakika Güncel Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı... - Son Dakika

Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı...

6 saat önce

Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı..., System.String[]

Agˆrı'nın Tutak ilc¸esi kırsalında jandarma ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma, Tutak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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