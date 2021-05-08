AMATÖR BALIKÇI AĞA TAKILAN CARETTA CARETTAYI 'TAMAM GÜLÜM' DİYEREK KURTARDI - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde tekneyle balık avına çıkan Ömer Baydak ve arkadaşı, ağa dolanmış Caretta carettayı kurtardı. Hayvanı kurtarırken, arkadaşının görüntülediği Ömer Baydak'ın "Dur bir tanem. Tamam gülüm" diye seslenmesi dikkati çekti. Ömer Baydak, denize bırakılan ağların önemli bir tehdit olduğunu belirterek, "Sadece Caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir" dedi.

Serik'e Belek Mahallesi'nde amatör balıkçı Ömer Baydak ve arkadaşı, tam kapanmadan birkaç gün önce tekneyle balık avlamak için denize açıldı. Bu sırada Ömer Baydak ve arkadaşı Hakan Karaduman, kıyıya yakın bir alanda denizde ağlara dolanmış Caretta caretta gördü. Tekneyle Caretta carettaya yaklaşan Baydak, elindeki bıçak ile ağları parçalayarak hayvanı kurtarıp, denize bıraktı. Bu sırada Hakan Karaduman da cep telefonuyla o anları kaydetti. Kurtarma anında Ömer Baydak'ın, "Dur bir tanem. Tamam gülüm. Bir dakika dur. Tamam nefes al. Daha fazla yaralanma. Tamam kurtuldun. Aslanım benim" gibi sözleri dikkati çekti.

'CARETTA CARETTAYI AĞLARDAN KURTARDIK'

Amatör balıkçı Ömer Baydak, "Belek'te amatör balıkçılık yapıyorum. Sürekli kıyılarımızda otel bölgelerinin önünde amatör balıkçılar ile fiber tekne balıkçıları ve su sporlarının ağ atmaları, misine ve ip ağı atmaları sonucu Caretta carettalar bu ağlara takılıyor. Burası Caretta caretta bölgesi. Yasaklardan önce bir arkadaşım ile balığa çıktığımızda Caretta carettanın ağlarda çırpındığını görünce yanına yaklaştık. Hatta oraya yaklaşırken kendimizin de motoru ağlara takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra arkadaşımla Caretta carettayı ağlardan kurtardık. Bu tür ağları sahile sıfır iskelelerin aralarına atıyorlar. Buralara ağ atılmaması lazım. Bu bizim en büyük kanayan yaramız. Ruhsatlı balıkçılar böyle acemilik yapmazlar. Ama amatör, otel çalışanları bilinçsizce ağ atmalarından kaynaklanıyor. Sıkıntı bu. Buraların korunması lazım. Sadece Caretta carettalar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir. Arkadaşımla çıktığımızda kolunu ve hareketlerini gördük. Hemen yaklaştık. Ağ boynuna ve kollarının altına dolanmış. Yanımızda çok malzeme yoktu ama kurtardık. Belek bölgesinde bu tür ağların atılmasını istemiyoruz. O bölgelere amatörlerin ağ atmalarını istemiyoruz" dedi.