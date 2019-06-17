Son Dakika Haberleri: Ağa takılan karabatağı ölümden vatandaş kurtardı
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Ağa takılan karabatağı ölümden vatandaş kurtardı

1 saat önce

İznik gölünü besleyen Karasu deresine atılan balık ağları doğal hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağa takılan karabatağı ölümden vatandaş kurtardı, System.String[]
İznik gölünü besleyen Karasu deresine atılan balık ağları doğal hayatı olumsuz etkiliyor. Bu sabah bir karabatak kuşu ağlara takıldı. Kuşu ölümden kurtaran vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sabah saatlerinde dere kenarında yürüyüşe çıkan Kamil Cengiz, derede ağa takılıp çırpınan balıkçıl karabatak kuşunu fark etti. Dereye giren Kamil Cengiz, ölmek üzere olan kuşu takıldığı ağdan kurtardı. Cengiz, "Ağa takılıp ölen bir kuş daha vardı, neyse ki diğerini zamanında görüp kurtardım. Burası yaban hayatının yaşadığı bölge. Ancak ağlar yaban hayatı için ölüm demek. İnsan nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyor anlamak mümkün değil" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:59 Kaynak: İHA
Karasu, İznik
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