Ağabey cinayeti sanığı için 'akıl sağlığı' raporu beklenecek - Son Dakika
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Ağabey cinayeti sanığı için 'akıl sağlığı' raporu beklenecek

08.03.2022 14:21
Ağabey cinayeti sanığı için 'akıl sağlığı' raporu beklenecek

ANTALYA'da, ağabeyi Cengiz Balık'ı (49) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu Yılmaz Balık'ın (32) yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA'da, ağabeyi Cengiz Balık'ı (49) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu Yılmaz Balık'ın (32) yargılanmasına devam edildi. Balık'ın akıl sağlığının yerinde olup, olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma ertelendi.

Olay, 23 Ağustos 2021'de Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 4 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşlerini "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diyerek uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince tartışma çıktı. Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Balık ise tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

HASTA YAKINLARI 112 EKİBİNE SALDIRMIŞAntalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Balık, SEGBİS ile katıldı. Mahkeme başkanı, önceki duruşmalarda istenen 112 Acil Servis ihbar kayıtlarının incelendiğini, arama yapanların Yıldız Balık, Ferhat Altunkaynak ve Ramiz Kaplan olduğunun anlaşıldığını açıkladı. Ayrıca 112 ambulans ekibinin saat 21.36'da hastaneden çıkış yaparak olay yerine gittiği; sağlık ekibinin, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradığı için Cengiz Balık'ın saat 21.45'te aldığının tespit edildiği kaydedildi.'AMBULANSLA İLETİŞİMİMİZ OLMADI'Duruşmadaki savunmasında sanık Yılmaz Balık, "Bizim ambulans ile iletişimimiz olmadı. Ambulans evin önüne geldi ancak evin önü kalabalıktı. Ambulans evin önünden geçerek 100 metre ileride durdu. Ambulans görevlilerine saldırı şeklinde bir eylemimiz olmadı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Yılmaz Balık'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan gelecek raporun henüz kendilerine ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.


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Antalya'da 'sigara içme' tartışmasında kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Antalya'da 'sigara içme' tartışmasında kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Son dakika... Kentin ilk ve tek kadın ambulans şoförü oldu Son dakika... Kentin ilk ve tek kadın ambulans şoförü oldu

Yılmaz Balık, Ambulans, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağabey cinayeti sanığı için 'akıl sağlığı' raporu beklenecek - Son Dakika


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