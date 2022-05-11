Ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı

11.05.2022 09:47
Ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı

Sarıyer'de bir ağabey, tekniker kardeşini evinde çıkan kavgada 7 yerinden bıçakladı.

Sarıyer'de bir ağabey, tekniker kardeşini evinde çıkan kavgada 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ağabey ise polis tarafından salonda elinde bıçakla oturduğu esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan Eray Yıldız ile ağabeyi Hakan Yıldız zaman içerisinde işsiz olması nedeniyle tartışmaya başladı. Zaman zaman kavga da eden iki kardeş arasında sabah saatlerinde evde oldukları esnada iş yüzünden yeniden tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Yıldız, mutfaktan ekmek bıçağı alarak kardeşine saldırdı. Saldırı sonucunda kendini kaybeden ağabey Yıldız, kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Olayın ardından evden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eray Yıldız'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGAN AĞABEYİ ELİNDE KANLI BIÇAKLA SALONDA OTURURKEN YAKALADI

Öte yandan olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ağabeyin evde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsa evin kapısından sesli olarak uyarıda bulundu. Ancak şahsın uyarılara karşılık vermemesi üzerine polis ekipleri silahlarını çekerek eve girdi. Salona ulaşan ekipler, saldırganın elindeki kanlı bıçakla koltukta oturduğunu gördü. Sarıyer polisinin, "silahını bırak teslim ol" demesi üzerine şahsı bıçağı masaya bırakarak teslim oldu. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Hakan Yıldız ardından gözaltına alındıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Hakan Yıldız, adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim - İHA)

Ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
Ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
Ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
Ağabey dehşeti: Kardeşini 7 yerinden bıçakladı

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Eray Yıldız, Sarıyer, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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