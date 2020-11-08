Ağabey-kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı - Son Dakika

Ağabey-kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı
08.11.2020 16:53
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada kardeşini silahla vurarak yaralayan ağabey gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada kardeşini silahla vurarak yaralayan ağabey gözaltına alındı.
Olay, Karasu ilçesi Resuller Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ağabey ve kardeşi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında ağabey M.C., kardeşi B.C.'yi silahla vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri ağabey M.C.'yi gözaltına alarak konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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