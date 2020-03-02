Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi

9 dakika önce

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

Ağabey-kardeş uyuşturucu şüphesi olarak adliyeye sevk edildi, System.String[]

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı. Aralarında ağabey-kardeş olan biri yaşı küçük 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına operasyon başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise; 6,28 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk, 0,26 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü aparat, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 11 adet dolu kartuş ele geçirildi.


'Ağabey-kardeş gözaltına alındı'


Ayrıca yakalanan 7 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem başlatılırken, biri yaşı küçük ağabey-kardeş olan 2 şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi ağabey-kardeş, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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