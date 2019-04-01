Son Dakika Haberleri: Ağabey-kız Kardeş Muhtar Seçildi

Ağabey-kız Kardeş Muhtar Seçildi

5 dakika önce

Büyük heyecanın yaşandığı muhtarlık seçimlerinde ilginç sonuçlarda çıktı.

Ağabey-kız Kardeş Muhtar Seçildi, System.String[]
Büyük heyecanın yaşandığı muhtarlık seçimlerinde ilginç sonuçlarda çıktı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde ağabey-kız kardeş ayrı mahallelerden muhtar seçildi. Ordunun metropol ilçesi Altınordu'nun en büyük mahallesi olan ve yaklaşık 13 bin nüfusu bulunan Yeni Mahalle Muhtarlığını Elvan Alan Bektaş kazandı. Aktaş'ın ağabeyi Muharrem Alan da, Hatipli Mahallesi muhtarı seçildi. Kuaför işleten Elvan Alan Bektaş, ağabeyinin doğduğu mahalle olan Hatipli'den muhtar seçilmesine çok sevindiğini belirtti.

(Metin Akyürek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:01 Kaynak: İHA

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