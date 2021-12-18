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Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı - Son Dakika

Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı

18.12.2021 11:40
Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı

Antalya'da parkta 2 buçuk ay önce başından sopayla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da parkta 2 buçuk ay önce başından sopayla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın ağabeyinin de 5 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz eylül ayında Muratpaşa ilçesindeki bir parkta, 41 yaşındaki Bekir Veziroğlu ile evsiz olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine başından sopayla yaralanan Bekir Veziroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 buçuk aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Veziroğlu, dün hayatını kaybetti. Veziroğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Veziroğlu'nun cenazesi, kardeşi Bahattin Veziroğlu'na teslim edildi. Cenazenin Adapazarı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Şüphelinin ise olaydan sonra yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

"Kardeşi de öldürülmüş"

Bekir Veziroğlu'nun mobilyacılık yapan kardeşi Erdoğan Veziroğlu'nun da 5 buçuk yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki bir höyükte Erdoğan Veziroğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu. 14 Mayıs 2016'da yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliden 8'i ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Şüphelilerin Veziroğlu'nu sırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedin yerini 3 kez değiştirdikleri belirlenmişti. - ANTALYA

Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı
Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı
Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabey ve kardeşi aynı kaderi paylaştı - Son Dakika


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