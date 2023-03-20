2 evladına kıyan ağabeyi için mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Şikayetçi değilim - Son Dakika
Üye Girişi

2 evladına kıyan ağabeyi için mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Şikayetçi değilim

20.03.2023 12:23

Bursa'da Ferman Gündüzeli ile Şahin Gündüzeli kardeşleri tabancayla vurarak öldüren amca Mehmet Gündüzeli'nin savunması alındı. Gündüzeli, "Yeğenim Şahin madde bağımlısıydı. Benden sürekli para isteyip, tehdit ediyordu" ifadelerini kullanırken, öldürülen kardeşlerin babası Mesut Gündüzeli'yse "Oğlum Şahin bağımlıydı, kafası iyi olunca amcasına sarıyordu. Sıkıntılı bir çocuktu. Ağabeyimden şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Geçen yıl haziran ayında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde Mehmet Gündüzeli ile para meselesi yüzünden husumetli olduğu yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Gündüzeli, tabancayla yeğenlerini vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan Gündüzeli kardeşler, kurtarılamadı.

"TEHDİT ETTİ"

Kısa sürede yakalanan Mehmet Gündüzeli, "Yeğenim Şahin Gündüzeli, beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Aramızda husumet bulunuyordu. Geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay akşamı yanıma geldi. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm" dedi.

Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, biri için 'Bağımlıydı, sıkıntılı bir çocuktu' dedi

"MADDE BAĞIMLISIYDI"

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Gündüzeli'nin yargılanmasında başlandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Gündüzeli, Şahin ve Ferman Gündüzeli kardeşlerin anne ve babası ile sanık avukatı katıldı. Emniyette verdiğini ifadesini tekrar Mehmet Gündüzeli, "Yeğenim Şahin madde bağımlısıydı. Benden sürekli para isteyip, tehdit ediyordu" dedi. Yeğeni Şahin'in evine de saldırdığını ve şikayetçi olduğunu belirten Gündüzeli, olaylardan uzaklaşmak için ailesiyle çiftliğine gittiğini söyledi.

Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, biri için 'Bağımlıydı, sıkıntılı bir çocuktu' dedi

"SİLAHI ALACAĞINI DÜŞÜNEREK TEKRAR ATEŞ ETTİM"

Kendisine telefon eden yeğenlerinin barışmak ve elini öpmek istediklerini belirtmesi üzerine buluşmak için konuştuklarını söyleyen Mehmet Gündüzeli, "Alaattinbey'deki bağ evinde buluşalım' dediler. Eşimi eve bıraktım, kardeşimi aradım. 'Benimle gel, güvenemiyorum, korkuyorum' dedim. Kardeşim, eşi ve oğlumla bağ evine gittik. Bir süre sonra yeğenlerim de geldi. Şahin bana küfretti. 'Benden ne istiyorsun?' dedim. Ferman saygılıydı, onu uyarıyordu. Bir süre sonra Ferman'a, 'Arabadan soda getir' deyince tedirgin oldum. Geldikleri araca giden Ferman, elindeki poşetten silah çekip ateş etti. Şahin 'Öldür' diyordu. Ferman'a bir el ateş ettim. Sonrasında onun elindeki silahı almaya çalışan Şahin'e de ateş ettim. Kaçmaya başlayan Şahin'in arkasından gittim. Araca gelip torpidoyu açınca silah alacağı düşüncesiyle tekrar ateş ettim" diye konuştu.

Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, biri için 'Bağımlıydı, sıkıntılı bir çocuktu' dedi

"İLİŞKİLERİ BABA-OĞULDAN ÖTEYDİ"

Sanığın kardeşi Mesut Gündüzeli ise oğlu Şahin'in 16 yaşından beri madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Madde bağımlılığı nedeniyle ağabeyimle onu hastaneye yatırdık. Kafası iyi olunca amcasına sarıyordu. Amcasıyla ne derdi vardı, bilmiyorum. Ağabeyimin, yeğenleriyle ilişkisi baba oğuldan öteydi. Sıkıntılı bir çocuktu. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, biri için 'Bağımlıydı, sıkıntılı bir çocuktu' dedi

"AMCAM" YAZILI DÖVME YAPTIRMIŞ

Mehmet Gündüzeli'nin avukatı da müvekkilinin yeğenleriyle samimi bir ilişkisi olduğunu, Şahin'in kolunda ve göğsünde 'Amcam' ve 'Değerli amcam' yazan dövmelerin bulunduğunu belirtti. Şahin Gündüzeli'nin müvekkilinden sürekli para istediğini, bu isteklerinin karşılandığını ancak son olarak müvekkiline ait olan oturdukları evin tapusunu istediği, amcasının bunu reddetmesi üzerine maktullerin amcalarını vurmayı planladıklarını kaydeden avukat, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, olay yerinde keşif yapılması talep etti.

Keşif yapılması talebini kabul eden mahkeme heyeti, Mehmet Gündüzeli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, babanın mahkemedeki sözleri hayrete düşürdü: Şikayetçi değilim Ağabeyi 2 oğlunu öldürdü, babanın mahkemedeki sözleri hayrete düşürdü: Şikayetçi değilim Başkan Şahin, 'Osmaneli hızlı bir değişim sürecine girdi' Başkan Şahin, 'Osmaneli hızlı bir değişim sürecine girdi'

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Oğlum, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 evladına kıyan ağabeyi için mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Şikayetçi değilim - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Bir sezonluk golü tek maça sığdırdılar! Kayseri'de şoka gibi skor
12:41 Rekor kırdılar! Kayseri'de 27 gollü akıllara durgunluk veren maç
12:37 Ali Koç, 4 sezonluk sözleşmeye imzasını atan Altay Bayındır'ı göklere çıkardı: Örnek bir futbolcu
12:33 Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılıyor mu? Kulisler bu iddiayla sallanıyor
12:09 İmamoğlu: Ramazan pidesi Halk Ekmek'te 5 TL'den satılacak
12:25 Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor
12:21 AK Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Dikkatlerin çevrildiği Müge Anlı suskunluğunu bozdu
12:17 Ali Koç, yeni sözleşmeye imza atan Altay Bayındır'ı yere göğe sığdıramadı: Örnek bir futbolcu
12:16 Suudi Arabistan'da milli bando krizi! F1 pilotu gülmemek için kendini zorladı
12:13 Tüm gözler bu görüşmede! HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 12:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: 2 evladına kıyan ağabeyi için mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Şikayetçi değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement