Son dakika haberi: Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi - Son Dakika

Son dakika haberi: Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi
15.01.2021 03:10
Gelen son dakika haberlerine göre Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi.
Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi
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