Son dakika haberi: Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi

Gelen son dakika haberlerine göre Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi.

Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi

Osmangazi, Arbede, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Ağabeyini ve kendisini bıçakladı, teslim olmamak için polise direndi: 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' dedi - Son Dakika

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