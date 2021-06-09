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Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı - Son Dakika

Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı

09.06.2021 13:28
Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı, System.String[]

Ordu'nun İkizce ilçesinde geçen yıl husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada hayatını kaybeden şahsın kız kardeşi, Ünye ilçesinde berber dükkanında tıraş olan husumetlisini bıçaklayarak yaraladı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde geçen yıl husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada hayatını kaybeden şahsın kız kardeşi, Ünye ilçesinde berber dükkanında tıraş olan husumetlisini bıçaklayarak yaraladı.

14 Mayıs 2020 tarihinde İkizce'nin Yoğunoluk Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında kavga çıkmış, kavga sırasında taraflardan birinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu 51 yaşındaki Osman Uysal hayatını kaybetmişti. Geçen yıl yaşanan kavgaya karışan olayın şüphelilerinden Ali Uysal Ünye'nin Liseler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde bir berber dükkanında tıraş olduğu sırada yanına gelen Osman Uysal'ın kız kardeşi Zekiye S., "Buralarda seni gezdirmem" diyerek bıçakla Uysal'a saldırdı. Ali Uysal kalbinin üzerinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, berber dükkanında bulunan vatandaşlar duruma müdahale etti. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın zanlısı kadın berber dükkanı karşısındaki kaldırımda sinir krizi geçirdi.

Çantasında gizlediği bıçakla berbere girdi

Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kadının husumetlisinin yanına gittiği ve çantasında gizlediği bıçakla onu yaraladığı öğrenildi. Zekiye S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU

Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı
Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı
Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı
Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı

Yoğunoluk, İkizce, Mayıs, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyi kavgada ölen kadın husumetlisini berberde bıçakladı - Son Dakika


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