Ağabeyi öldürüp, 2 kardeşini yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda yaşanan tartışma sırasında Ali Atmaca'nın (44) yaşamını yitirdiği, 2 kardeşinin yaralanmasıyla ilgili aranan Hakkı B. (27) polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hakkı B., tutuklandı.

Arifiye ilçesinde, 28 Ocak'ta düğün konvoyunda bulunan kişiler arasında çıkan tartışmada araya girenler tarafları yatıştırdı. Nikah için Adapazarı ilçesinde bulunan salona gelindiği sırada iki grup arasında yeniden çıkan tartışmada Hakkı B., tabancasını çıkartarak ateşledi. Ali Atmaca yaşamını yitirirken, kardeşleri Abdulkadir (26) ve Ahmet Furkan Atmaca (21) ise yaralandı. Hakkı B. olay yerinden kaçarken, gözaltına alınan M.K. ve M.K.İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.