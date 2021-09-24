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Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada - Son Dakika

Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada

24.09.2021 14:10

Amasya'da Taha Serdar O., kız kardeşi Esra Tıngır ile tartışırken araya giren kardeşi Kazım O.'yu bıçakladı. Kasığından yaralanan ve kendisini dışarı atıp, kanlar içinde koşturan Kazım O., bir süre sonra yere yığıldı. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailevi sorunları olduğu iddia edilen Taha Serdar O. ve kız kardeşi Esra Tıngır, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi ve kız kardeşinin arasına giren Kazım O., Taha Serdar O. tarafından kasığından bıçaklandı.

Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçışı kamerada

YARALI HALDE KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Kanlar içinde kalan Kazım O., yaralı halde kendisini sokağa attı, bir süre sonra da yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kazım O., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Taha Serdar O. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçışı kamerada

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Kazım O.'nun yaralı halde sokakta koşturduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre, kanlar içinde sağa sola koşturan Kazım O., bir süre sonra yere yığılıyor. Kazım O.'yu görenler ise hemen yardıma koşuyor.

Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada - Son Dakika
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