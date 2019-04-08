Ağabeyi Tarafından Öldürülen Iraklı Genç Kız Toprağa Verildi

NİĞDE'de, ağabeyi Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo (29) tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nur Muhammet Berzo, toprağa verildi.

NİĞDE'de, ağabeyi Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo (29) tarafından 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nur Muhammet Berzo, toprağa verildi.



Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Cumartesi gecesi meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:



Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo, gece yarısı babası Muhammet, annesi Fahriye ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Kendisi de yaşanan boğuşma sırasında yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık görevlileri, 5 bıçak darbesi alan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yahya Muhammet Berzo ile baba Muhammet ve anne Fahriye, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fahriye Berzo'nun hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.



'PİŞMAN DEĞİLMİŞ'



Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yahya Muhammet Berzo, 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.



Berzo'nun mahkemedeki ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi.



Kavganın Yahya Muhammet Berzo'nun yaklaşık 10 gün önce geldiği Niğde'den ailesi tarafından Irak'a gönderilmek istenmesi üzerine çıktığı ileri sürüldü.



TOPRAĞA VERİLDİ



Ağabeyi tarafından öldürülen Nur Muhammet Berzo ise bugün Fatih Sultan Mehmet Cami'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede tedavi altında olan anne babanın katılamadığı törene aile üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kız, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



- Niğde

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