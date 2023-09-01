Ağabeyi ve yeğenini öldürüp intihar eden adamın cenazesini ailesi istemedi kimsesizler mezarlığına gömülecek - Son Dakika

Ağabeyi ve yeğenini öldürüp intihar eden adamın cenazesini ailesi istemedi kimsesizler mezarlığına gömülecek

Son Güncelleme: 01.09.2023 10:40

Adana'da evde yaşanan aile içi cinayet sonucu ölen Burak Yalçınkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınmadı. Cenazenin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceği belirtildi.

ADANA'da evde yemek yedikleri sırada tabancayla ağabeyi ile yeğenini öldüren, yengesi, annesi ve diğer yeğenini yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar eden Burak Yalçınkaya'nın (29) cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen ailesi tarafından teslim alınmadı. Burak'ın ağabeyi Duran Yalçınkaya, kardeşinin cenazesi almayacaklarını, Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini söyledi.
Olay, 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya (6) çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı yeğen Yağmur Yalçınkaya 30 Ağustos akşamı, katil Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.
KATİLİN CENAZESİ, ADLİ TIP MORGUNDA KALDI
30 Ağustos'ta ölen Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi. Burak Yalçınkaya'nın cenazesini ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse teslim almadı. Yalçınkaya ailesi, Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi. Evlerinde taziyeleri kabul eden ağabey Duran Yalçınkaya, kararlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, Otopsi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyi ve yeğenini öldürüp intihar eden adamın cenazesini ailesi istemedi kimsesizler mezarlığına gömülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyi ve yeğenini öldürüp intihar eden adamın cenazesini ailesi istemedi kimsesizler mezarlığına gömülecek - Son Dakika
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