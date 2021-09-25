Muzaffer Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayda yaralanan Ayfer Ö.'nün BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Olay, dün Saltukova beldesi Düz Mahalle'de meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs aralarında bulunan husumet nedeniyle ağabeyi Muzaffer Ö. ve yengesi Ayfer Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde abisi ve yengesini tüfekle vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağabeyi ve yengesini vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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