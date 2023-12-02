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''Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun'' deyip oto galeriye kurşun yağdırdılar - Son Dakika

''Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun'' deyip oto galeriye kurşun yağdırdılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli ''Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun'' dedikten sonra oto galeriye kurşun yağdırdı.

02.12.2023 - 20:27,  Güncelleme: 20:55
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra oto galeriye kurşun yağdırdı. Kasklı şüpheliler, düzenledikleri saldırının videosunu da sosyal medyada yayınladı. Galerinin kurşunlandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın ise olaydan 1 gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini öne sürdü. Kurşunlanan galerinin sahibi Muhammet Aka ise gerekli yerlere şikayetlerini yaptıklarını söyledi.

'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' deyip oto galeriye kurşun yağdırdılar

OTO GALERİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki bir otomobil galeride meydana geldi. Başlarına motosiklet kaskı takılı halde caddeye gelen 2 kişi, cep telefonuyla video çekimi yaptıktan sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı. Olay sonrasında çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyen saldırganların "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra galeriyi kurşunladığı ortaya çıktı. Camları kırılan oto galerisinde hasar oluştuğu görüldü.

'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' deyip oto galeriye kurşun yağdırdılar

ECE RONAY, 1 GÜN ÖNCE GALERİDEN BAHSETMİŞ

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etti. Ece Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dediği görüldü.

'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' deyip oto galeriye kurşun yağdırdılar

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, galerinin önüne motosikletle gelen 2 kişinin, kasklarını çıkarmadan cadde ortasında video çektiği ve sonrasında galeriyi kurşunlayarak kaçtıkları görüldü.

"ECE RONAY'IN BAHSETTİĞİ ARAÇLAR GALERİMİZDE DEĞİL"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı galeri sahibi Muhammet Aka, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' deyip oto galeriye kurşun yağdırdılar
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ''Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun'' deyip oto galeriye kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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