Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti - Son Dakika

Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti

Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar ettiAntalya'nın Korkuteli ilçesinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'beni buradan al' diye mesaj atan Uğur B. (24), tüfekle kalbine ateş ederek intihar etti.

Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'beni buradan al' diye mesaj atan Uğur B. (24), tüfekle kalbine ateş ederek intihar etti.Olay, dün saat 23.00 sularında, Korkuteli ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur B., akşam saatlerinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'Arı kovanlarımızın bulunduğu yerden beni al' diye mesaj attı. Mesajı gören Ramazan B., kardeşini arayıp cevap alamayınca hemen yola çıktı. Bahse konu yere giden Ramazan B., kardeşi Uğur'u kalbine tüfekle ateş etmiş ve kan içinde yatarken buldu. Kardeşini aracına bindiren Ramazan B., yakında bulunan hastaneye götürdü. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uğur B.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sonrası cenazenin teslimi sırasında ağabey Ramazan B., gözyaşı döktü.



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