Ağabeyine mesaj atıp kendini astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağabeyine mesaj atıp kendini astı - Son Dakika

Ağabeyine mesaj atıp kendini astı

6 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 18 yaşındaki Fatma Rumeysa Ş. ağabeyine mesaj atarak intihar edeceğini bildirdi.

Ağabeyine mesaj atıp kendini astı, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 18 yaşındaki Fatma Rumeysa Ş. ağabeyine mesaj atarak intihar edeceğini bildirdi. Fatma Rumeysa Ş. evde kendini iple asarak intihar ederken, evde bir şişede kimyasal madde bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, Erenler Merkez Mahalle 1103 nolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, babası vefat ettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Fatma Rumeysa Ş, sabah saatlerinde ağabeyine intihar edeceği yönünde mesaj attı. Ağabeyi durumu polise haber verdikten sonra iş yerinden izin alıp eve gitmek için yola koyuldu. Eve giren ağabey, kız kardeşinin iple kendini astığını görünce sinir krizi geçirdi. Genç kız ipten indirilirken, sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede bir şişenin içinde kimyasal madde görünce AFAD ekipleri çağırıldı. AFAD ekipleri kimyasal maddeden incelemek için numune aldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, genç kızın ağabeyi olay yerine gelirken aracını kaldırıma vurunca otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Erenler, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:43 Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika
20:41 Markette silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:41 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
20:40 Hafter milislerinin Sirte kentindeki saldırısında iki sağlık görevlisi öldü - Son Dakika
20:38 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:44:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağabeyine mesaj atıp kendini astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]