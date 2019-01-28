Ağabeyine Vereceği 48 Bin TL'yi Çaldırınca Gözyaşlarına Boğuldu

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Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

Konkordato Talep Eden Firma ve 3 Milyon Civciv İçin Adana Valiliği Devreye Girdi