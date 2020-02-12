Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika

Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)

6 saat önce

AHIRDA YAKALANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Kemal Karagün (35), kentteki bir ahırda saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2), System.String[]

AHIRDA YAKALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Kemal Karagün (35), kentteki bir ahırda saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Karagün tutuklandı. Selman K. ise, mahalle camisinde kılınan cenaze namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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