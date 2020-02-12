Son Dakika › Güncel › Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2) - Son Dakika
Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)
6 saat önce
AHIRDA YAKALANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Kemal Karagün (35), kentteki bir ahırda saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
AHIRDA YAKALANDI
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Kemal Karagün (35), kentteki bir ahırda saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Karagün tutuklandı. Selman K. ise, mahalle camisinde kılınan cenaze namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
Son Dakika Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü