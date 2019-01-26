Ağabeyini Babasının Beylik Tabancasıyla Vurdu
1 saat önce
Ağabeyini babasının beylik tabancasıyla vurdu Tartıştığı ağabeyini 2 bacağından vurduBURSA -Bursa'da ağabey-kardeş kavgası kanlı bitti.
Ağabeyini babasının beylik tabancasıyla vurdu
Tartıştığı ağabeyini 2 bacağından vurdu
BURSA - Bursa
'da ağabey-kardeş kavgası kanlı bitti. Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla ağabeyini 2 bacağından vurdu.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi
İlçesi Hürriyet Mahallesi
, Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle yaşayan Tuncay Karlı ile aynı apartmanda oturan Koray Karlı henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Tuncay Karlı, emekli astsubay olan babası Mustafa Karlı
'ya ait silahı alıp ağabeyi Koray Karlı'ya ateş ederek 2 bacağından vurdu. Olayı gören anne Cemile Karlı balkona çıkarak komşulardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırganın evde olması nedeniyle yaralıya müdahale edemeyen sağlık ekipleri polis ekiplerini bekledi. Silahlı saldırganın gözaltına alınmasının ardından yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Koray Karlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan Tuncay Karlı sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Polis
ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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