Son Dakika Haberleri: Ağabeyini Bıçakla Öldüren Zanlı: "Pişmanım Kazayla Oldu"

Ağabeyini Bıçakla Öldüren Zanlı: "Pişmanım Kazayla Oldu"

1 saat önce

Bursa'da aralarında yaşanan tartışma sonucunda ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, pişman olduğunu, kazayla cinayeti işlediğini söyledi.

Ağabeyini Bıçakla Öldüren Zanlı:
Bursa'da aralarında yaşanan tartışma sonucunda ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, pişman olduğunu, kazayla cinayeti işlediğini söyledi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Alacahırka Mahallesi 1. Döner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Münir S., sabah saatlerinde kardeşi Mümün S.'nin evine gitti. Aralarında ailevi problemler olduğu öğrenilen ağabey ve kardeş, Mümün S.'nin eşi ve çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Münir S. ve Mümün S. arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında Mümün S., ağabeyi Münir S.'yi ekmek bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Münir S. evin ortasında yere yığıldı. Ağabeyini bıçaklayan Mümün S.'nin eşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münir S. kurtarılamadı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mümün S., "Neden yaptın" diye soran gazetecilere, "Pişmanım kazayla oldu, istemeden oldu" dedi.

Daha sonra ekip otosuna bindirilen Mümün S. adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:40 Kaynak: İHA

Sabah, Bursa, 3. Sayfa
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