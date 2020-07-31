Ağabeyini bıçakla yaralayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, Kadir K. (20), ağabeyi O.K.'yı bir tartışma sonucu bıçakla yaralayan komşusu Tarık S.'yi (33) bıçaklayarak öldürdü. Kadir K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarık S. ve komşusu O.K. arasında öğle saatlerinde çıkan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tarık S., O.K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Bunun üzerine O.K.'nın kardeşi Kadir K. (20), Tarık S.'nin peşine düştü. Kadir K., akşam saatlerinde Tarık S.'yi bularak bıçakla yaraladı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Kadir K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.