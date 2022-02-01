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Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

01.02.2022 17:17
Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesinde 28 Şubat 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evinde ailevi sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan S.S. (35), ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağabeyini bıçakladığı iddia edilen H.S. (32) ise polis tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan H.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan H.S. 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

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28 Şubat, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyini bıçakla yaralayan şahsa 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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