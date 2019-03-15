Son Dakika Haberleri: Ağabeyini Bıçakladı, Yatıp Uyudu (2)

Ağabeyini Bıçakladı, Yatıp Uyudu (2)

18 dakika önce

TUTUKLANDIBursa'da, tartıştığı ağabeyi Emre İlhan'ı apartman boşluğunda karnından bıçaklayarak, yaralı halde ölüme terk eden ve evde uyurken, polis ekiplerince yakalanan Kadir İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ağabeyini Bıçakladı, Yatıp Uyudu (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Bursa'da, tartıştığı ağabeyi Emre İlhan'ı apartman boşluğunda karnından bıçaklayarak, yaralı halde ölüme terk eden ve evde uyurken, polis ekiplerince yakalanan Kadir İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:18 Kaynak: DHA

Polis, Emre İlhan, Güncel
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