Ağabeyini Bıçakladı, Yatıp Uyudu (2)
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TUTUKLANDIBursa'da, tartıştığı ağabeyi Emre İlhan'ı apartman boşluğunda karnından bıçaklayarak, yaralı halde ölüme terk eden ve evde uyurken, polis ekiplerince yakalanan Kadir İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI Bursa
'da, tartıştığı ağabeyi Emre İlhan
'ı apartman boşluğunda karnından bıçaklayarak, yaralı halde ölüme terk eden ve evde uyurken, polis ekiplerince yakalanan Kadir İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:18 Kaynak: DHA
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