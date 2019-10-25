Son Dakika Haberleri: Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık 21 yıl hapis cezasına çaptırıldı
Son Dakika Güncel Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık 21 yıl hapis cezasına çaptırıldı

Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık 21 yıl hapis cezasına çaptırıldı

15 dakika önce

Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık 21 yıl hapis cezasına çaptırıldı, System.String[]

Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Akın Boz ile ona yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar Nezir E, Suzan T, Yusuf T. ile müşteki Saadet Boz ve avukatlar katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Boz'a, ağabeyi Özkan Boz'u öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği göz önüne alınarak cezada indirim yapılmasını talep etti.

Savcı, Yusuf T. ve Nezir E'nin "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılmalarını, Suzan T'nin de beraatini istedi.

Sanık Boz savunmasında, olaydan yaklaşık 1,5 yıl önce ağabeyinin bıçakla kendisini kolundan yaraladığını iddia ederek, cinayeti işlediği için pişman olduğunu savundu.

Diğer sanıklar ise olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Akın Boz'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 21 yıla düşürdü.

Yusuf T. 5 ay hapis, Nezir E. de 3 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı, Suzan K. ise beraat etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akın Boz, 19 Mart'ta alkol alıp küfür ederek çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kavga ettiği ağabeyi Özkan Boz'u bıçaklayarak öldürmüştü.

Mehmet Akın, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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