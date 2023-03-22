AĞABEYİNİ DAİRE ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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AĞABEYİNİ DAİRE ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

22.03.2023 13:40

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Fevzi Altay'ı (33), 9 kurşunla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kardeşi Nurullah Altay (31) tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Fevzi Altay'ı (33), 9 kurşunla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kardeşi Nurullah Altay (31) tutuklandı. Altay, adliye çıkışında, daire anlaşmazlığı nedeniyle olayın yaşandığını öne sürerek, "Kardeşimi ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Dairelerini alsın başına çalsın" dedi.

Olay, Belen Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Yedi ay önce inşaattaki daireler konusunda çıkan tartışma sonrası birbirlerini bıçakla yaralayan Fevzi Altay ile kardeşi Nurullah Altay, aynı konuda yine kavga etti. Nurullah Altay, ağabeyi Fevzi Altay'ı tabancayla vurdu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Altay için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ancak Nurullah Altay ağabeyini otomobiliyle hastaneye götürmek için yola çıktı. Nurullah Altay, yolda karşılaştığı 112 sağlık ekiplerini görünce aracı durdurup yaralı ağabeyini teslim etti. Özel bir hastaneye kaldırılan Fevzi Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan, mermi çekirdeği ve kan izi tespit etti.

'KASIT YOK'

Nurullah Altay ise ifadesinde, "Fevzi'nin kasten vurulması gibi bir durum yoktur. Vücudunun birçok yerinde mermi giriş ve çıkış yarasının bulunması da silahla gelişi güzel ateş edildiğinin göstergesidir. Ben hemen araçtan inerek 112'yi aradım, ön tarafa da giderek Fevzi'yi yan koltuğa atmaya çalıştım. Belimdeki silahı ve diğer silahı çalılığa koydum. Hastaneye yetiştirmek için hareket ettim" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurullah Altay sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, adliye çıkışında "Kardeşinizi siz mi öldürdünüz" sorusuna 'Ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Dairelerini alsın başına çalsın' cevabını verdi. (DHA)

Görüntü dökümü

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Cinayet zanlısı Nurullah Altay'ın polis ile konuşması

Nurullah Altay'ın olay y eri inceleme arasına alınması

Nurullah Altay'ın gözaltına alınması

Fevzi Altay'ın hastaneye getirilmesi

Aile yakınlarının gazetecilere saldırması

Olayda kullanılan aracın incelenmesi

Zanlı Nurullah Altay'ın adliyeden çıkışı

Detaylar Ali Sencer ARSLAN- Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-

Kaynak: DHA
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