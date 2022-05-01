Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı - Son Dakika
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Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı

01.05.2022 00:07
Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde F.O., iş yerinin önünde tartıştığı ağabeyi Vedat O.'yu tabanca ile ateş ederek vurdu.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde F.O., iş yerinin önünde tartıştığı ağabeyi Vedat O.'yu tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Vedat O. tedaviye alınırken, F.O. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Esnaf Vedat O. ile kardeşi F.O. arasında iş yerinin önünde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. F.O., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ağabeyi Vedat O.'yu vurdu. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Vedat O., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan F.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.


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Sakarya, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı - Son Dakika


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