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Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde - Son Dakika

Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde

27.01.2022 15:42

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ulaşamadıkları ağabeyini kontrol etmek için evine giden kardeşi, silahla başından vurulmuş olarak buldu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler, evin çevresinde buldukları ayak izlerinin üzerinde çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Batakköy Mahallesi'nde yaşayan Erdem Özdemir'in işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları telefonla kendisini aradı.

CANSIZ BEDENİNİ KARDEŞİ BULDU

Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, Özdemir'in kardeşine haber verdi. Kontrol için eve gelen kardeşi acı bir manzara ile karşılaştı. Ağabeyi Erdem Özdemir'i yerde kanlar içerisinde gören kardeşi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdem Özdemir'in silahla başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde acı manzarayla karşılaştı

SİLAHLA BAŞININ ARKASINDAN VURULMUŞ

Şüpheli ölüm hakkında geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Yapılan ilk incelemede Özdemir'in silahla başının arka kısmından vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evin çevresinde kardaki ayak izleri üzerinde de çalışma yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdem Özdemir'in cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.

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Erdem Özdemir, Cinayet, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde - Son Dakika
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