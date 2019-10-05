Son Dakika Haberleri: Ağabeyini öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
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Ağabeyini öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası

29 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağabeyini öldüren sanık 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ağabeyini öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağabeyini öldüren sanık 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


2017 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, R.T. (42), tartıştığı ağabeyi K.T.'yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı kardeş tutuklandı. Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık, daha önceki ifadesini tekrarlayarak, "Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Ben kendimi kaybetmişim. Ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum" dedi.


Sanık son sözünde ise, "Beni kardeş gibi görmüyordu. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.


Sanık R.T.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan alınan raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti mütalaanın ardından sanığa ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme R.T.'nin cezasını 17 yıl 6 aya indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
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