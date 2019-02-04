Ağabeyini Öldüren Sanığın Yargılandığı Dava

İzmir
'in Bornova
ilçesinde, ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay
tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığın tahliye talebi reddedildi.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, Kalkan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin raporun henüz Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan gelmediğini belirtti.
Savcınının, sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasının ardından söz alan Kalkan, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
İzmir'in Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde, 27 Mayıs 2015'te, Yusuf Kalkan tartıştığı ağabeyi Turan Kalkan'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Turan Kalkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan ve daha sonra tutuklanan Yusuf Kalkan ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, "Yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.
Yargıtay, yerel mahkemenin "Yakın akrabayı öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin farklı raporlar dikkate alınmadığı gerekçesiyle bozmuştu.