Son Dakika Haberleri: Ağabeyini Öldüren Sanığın Yargılandığı Dava

Ağabeyini Öldüren Sanığın Yargılandığı Dava

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığın tahliye talebi reddedildi.

Ağabeyini Öldüren Sanığın Yargılandığı Dava, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde, ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığın tahliye talebi reddedildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Kalkan'ın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin raporun henüz Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulundan gelmediğini belirtti.

Savcınının, sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasının ardından söz alan Kalkan, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde, 27 Mayıs 2015'te, Yusuf Kalkan tartıştığı ağabeyi Turan Kalkan'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Turan Kalkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan ve daha sonra tutuklanan Yusuf Kalkan ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, "Yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

Yargıtay, yerel mahkemenin "Yakın akrabayı öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin farklı raporlar dikkate alınmadığı gerekçesiyle bozmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:46 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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