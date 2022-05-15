Ağabeyini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Ağabeyini öldürüp intihar etti

15.05.2022 21:58
Ağabeyini öldürüp intihar etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren şahıs intihar etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ağabeyini tabancayla vurarak öldüren şahıs intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Latif Aslan (58) ile kardeşi Mahmut Aslan (51) yeğenlerinin kavgalarını ayırmak isterken kendileri kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan, ağabeyi Latif Aslan'ın kafasına tabanca ile bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mahmut Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Ağabeyini öldürüp intihar etti
Ağabeyini öldürüp intihar etti

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İntihar, Ceyhan, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyini öldürüp intihar etti - Son Dakika


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