Ağabeyini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ağabeyini öldürüp, intihar etti

16.05.2022 00:39
Ağabeyini öldürüp, intihar etti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Latif Aslan'ı (58) tabancayla başından vurarak öldüren Mahmut Aslan (51), daha sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Latif Aslan'ı (58) tabancayla başından vurarak öldüren Mahmut Aslan (51), daha sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların kavgasını ayırmak için araya girdikleri iddia edilen Latif Aslan ve kardeşi Mahmut Aslan, tartışmaya başladı. Çocuklarının kavgasına dahil olan kardeşlerden Mahmut Aslan, belinden çıkardığı tabanca ile ağabeyi Latif Aslan'ı başından vurduktan sonra kaçtı. Mahmut Aslan, olay yerinden çok uzaklaşmadan tabancayı bu kez kendi başına dayayıp, ateşledi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Latif Aslan'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan Mahmut Aslan ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Mahmut Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen kardeşlerin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildiği bildirildi.


YORUMLAR
500
Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip canına kıydı Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip canına kıydı Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

İntihar, Ceyhan, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağabeyini öldürüp, intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
00:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi!
00:21 Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 00:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ağabeyini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement