Ağabeyini Öldürüp Tuvalete Gömdü
38 dakika önce
Konya'da bir kişi ağabeyini öldürüp tuvalete gömdüğünü iddia ederek polise teslim oldu.
Konya
'da bir kişi ağabeyini öldürüp tuvalete gömdüğünü iddia ederek polise teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Karaman
'da yaşayan Mustafa P. (26), Karaman otogarındaki polis noktasına giderek ağabeyi Duran P.'yi (33) öldürdüğünü ve Konya'nın Karapınar
ilçesindeki evinin tuvaletine gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine polis ekiplerince jandarmaya bilgi verildi. Konya İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İslik Mahallesi'nde Duran P.'ye ait evde cesedi buldu. Mustafa P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Duran P.'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:05 Kaynak: İHA
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