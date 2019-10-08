Son Dakika Haberleri: Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı

Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A.'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A.'yı da ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), yapılan 7 aylık araştırma ve takip sonrasında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Yenimahalle Mahallesi'ndeki saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan Y.A., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Öğlenden sonra Keskin Adliyesinde mahkemeye çıkartılan Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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