Son Dakika Haberleri: Ağabeyini Silahla Yaralayan Genç Kadın Serbest Bırakıldı

Ağabeyini Silahla Yaralayan Genç Kadın Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Samsun'da evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaralayan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ağabeyini Silahla Yaralayan Genç Kadın Serbest Bırakıldı, System.String[]
Samsun'da evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaralayan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki T.K. adlı kadın, kendi evinde tartıştığı ağabeyi M.E.K.'ye ruhsatsız tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri M.E.K.'nin sağ dizüstünden girip diz altından çıkarken, biri de sol bacağını sıyırdı. Yaralanan M.E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K., mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:43 Kaynak: İHA

Samsun, Genç, 3. Sayfa
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