Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, "Ben bu acıya dayanamam" deyip canına kıydı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, "Ben bu acıya dayanamam" deyip canına kıydı

15.05.2022 23:51
Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, "Ben bu acıya dayanamam" deyip canına kıydı

Adana'da yaşanan olayda bir kişi, çıkan kavgada ağabeyinin kafasına tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Sonrasında ağabeyinin ölüm haberini alan adam, "Ben bu acıya dayanamam" diyerek canına kıydı.

Muradiye Mahallesi'nde esnaflık yapan Latif Aslan (58) ile kardeşi Mahmut Aslan (51) yeğenlerinin kavgalarını ayırmak isterken kendileri kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan, ağabeyi Latif Aslan'ın kafasına tabanca ile bir el ateş edip olay yerinden kaçtı.

"BEN BU ACIYA DAYANAMAM" DEYİP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağabeyini öldürdükten sonra 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti
Latif Aslan
Ağabeyini öldürdükten sonra 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti
Mahmut Aslan
YORUMLAR
500
Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı Karısını ve erkek kardeşini otogarda tabancayla yaraladı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip canına kıydı - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel suları altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 23:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, "Ben bu acıya dayanamam" deyip canına kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement