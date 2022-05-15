Ağabeyini tabancayla öldüren kardeş, "Ben bu acıya dayanamam" deyip canına kıydı - Son Dakika

Muradiye Mahallesi'nde esnaflık yapan Latif Aslan (58) ile kardeşi Mahmut Aslan (51) yeğenlerinin kavgalarını ayırmak isterken kendileri kavga etmeye başladı. Mahmut Aslan, ağabeyi Latif Aslan'ın kafasına tabanca ile bir el ateş edip olay yerinden kaçtı.

"BEN BU ACIYA DAYANAMAM" DEYİP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyinin ölüm haberini alan Mahmut Aslan'ın gece 01.30 sıralarında 'Ben bu acıya dayanamam' diyerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Latif Aslan